Во временно оккупированном Крыму на одной из свадеб включили известную песню Софии Ротару - "Одна калина". Украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев опубликовал видео, снятое во время торжества. На ролике видно, что гости не только веселятся под легендарную песню, но еще и громко подпевают.
"Сезон крымских свадеб в поддержку возвращения Украины в границы 1991 года продолжается. На очереди хореографический номер "І Україна, бо в нас іншої нема". Посвящается Вооруженным силам Украины", - написал Пашаев.
Сообщается, что свадьба состоялась в Акмесджите (Симферополь).
Ранее Осман Пашаев говорил, что украинские треки для крымских татар - принципиальная политическая позиция, которую они не боятся открыто демонстрировать в обществе.
Напомним, в сеть "слили" фото Софии Ротару в молодости.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Грузин Вахтанг Кикабидзе купил бус украинским военным: "Болит сердце за Украину"
- Шоумен Остапчук впервые за полгода увидел своих детей, которых скрывала бывшая жена
- Звезда "Школы" Тринчер не постеснялась полностью обнажиться в своем блоге
- Королева цинично показала, как веселилась на годовщине свадьбы с путинистом Тарзаном (видео)