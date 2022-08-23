Ролик с празднования опубликовал украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев.

Во временно оккупированном Крыму на одной из свадеб включили известную песню Софии Ротару - "Одна калина". Украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев опубликовал видео, снятое во время торжества. На ролике видно, что гости не только веселятся под легендарную песню, но еще и громко подпевают.

"Сезон крымских свадеб в поддержку возвращения Украины в границы 1991 года продолжается. На очереди хореографический номер "І Україна, бо в нас іншої нема". Посвящается Вооруженным силам Украины", - написал Пашаев.

Сообщается, что свадьба состоялась в Акмесджите (Симферополь).

Ранее Осман Пашаев говорил, что украинские треки для крымских татар - принципиальная политическая позиция, которую они не боятся открыто демонстрировать в обществе.

Напомним, в сеть "слили" фото Софии Ротару в молодости.

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