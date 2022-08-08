Певица в молодыегоды очень любила национальные наряды.

Вчера, 7 августа, украинской певице Софии Ротару исполнилось 75 лет. В честь этого дня ее коллега по сцене Наталья Могилевская показала фото Ротару в молодости и пожелала ей многих лет жизни.

В кадре молодая София Михайловна позирует в украинском наряде. В те времена у нее еще были длинные черные волосы и милая улыбка.

Также Могилевская призвала донатить на гуманитарную инициативу Ротару "БОН БОКС".

Напомним, в день своего рождения София Ротару впервые высказалась о войне в Украине. Она добавила, что в этот раз не будет праздновать юбилей, зато очень ждет Дня независимости, чтобы наконец отпраздновать нашу победу над Россией.

"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире", - написала вчера Ротару.

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