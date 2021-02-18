У мальчика случился нервный срыв.

Известный актер, который стал популярным после роли в фильме "Американская мечта", Хью Грант рассказал, что его сын не выдержал домашнее обучение.

Об этом сообщает mirror.

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В интервью актрисе Дрю Бэрримор он сказал, что сейчас у него проходят съемки в Турции, поэтому он решил и всю свою семью туда перевезти на время карантина.

При этом его сын не справился с нагрузкой в период домашнего обучения. У него случился нервный срыв, в результате которого он вонзил себе в лицо шариковую ручку. Стоит отметить, что мальчик сделал это на глазах у учителя.

"Мой сын нанес себе травму перед учителем, потому что не смог справиться с легким математическим задачам", - рассказал Грант.

Отметим, что у актера пятеро детей - трое от жены Анны Еберштейн, с которой они узаконили отношения в 2018 году, двое от экс-возлюбленной - Тинглан Гонг.

Кто такой Хью Грант:

В 1982 году в возрасте двадцати двух лет Грант дебютировал в кино

Его первым заметным успехом стал фильм 1987 года "Морис"

Грант - обладатель премий "Золотой глобус" и BAFTA

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Автор: УНИАН