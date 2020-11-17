Он отметил, что участие в шоу было крутым опытом.

"Холостяк" Сергей Мельник покинул шоу "Танцы со звездами". На своей странице в Instagram он прокомментировал вылет из проекта.

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Он отметил, что это был крутой опыт, а также обратился к своим соперникам на шоу.

"Ну, это же было круто. Я много слов сказал на прощание каждому из них, по отношению ко всем испытываю добрые чувства и безграничное уважение, вы стали мне как родные!", - написал Мельник.

Кто покинул "Танцы со звездами" в шаге от полуфинала

По результатам голосования и судейских оценок шоу покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. А за победу в шоу в полуфинале в следующее воскресенье сразятся Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Финал этого сезона будет женским.

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Автор: Ольга Робейко