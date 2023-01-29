Катя рассказала об отношениях с Алексом после проекта.

Победительница 12 сезона романтического реалити "Холостяк", модель Катя Лозовицкая не осталась с главным героем Алексом Топольским после окончания шоу. В инста-сториз девушка рассказала, что их история любви продлилась всего месяц.

Однако она решила уйти от Топольского, так как не чувствовала себя счастливой в этих отношениях. Более того, девушка разорвала с ним всякую связь.

"Я не общаюсь с Алексом. Наши дороги разошлись, мы не поддерживаем никаких контактов. Я не вижу в этом вообще никакого смысла... Какие отношения, которые длились месяц, и меня это не устраивало?", – сказала Катя.

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При этом девушка отметила, что на проекте она была уверена в своей победе, ведь чувствовала, что нравится Топольскому.

Катя Лозовицкая и Алекс Топольский расстались

После пост-шоу "Жизнь после проекта" девушка выкатила пост, в котором рассказала, что прекрасный принц оказался совсем не тем, каким был на проекте.

Лозовицкая подчеркнула, что Алекс вовсе не ухаживал за ней: не дарил цветы и не проявлял заботу, когда та болела. Однако в свой адрес он требовал внимание и подарки.

Топольский же не стал углубляться в подробности их разрыва с Катей. Он лишь сказал, что в любом конфликте виноваты оба.

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