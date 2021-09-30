Винченцо Дулепа и главная "Холостячка" шоу увидели, как могут выглядеть их общие дети.

Винченцо Дулепа - участник шоу "Холостячка 2", в котором мужчины борются за сердце известной певицы Златы Огневич показал вырезанные из эфира моменты. Оказалось, что во втором эпизоде проекта ресторатор из Лондона увидел, как могли бы выглядеть дети от него и главной героини программы.

Забавную сцену почему-то вырезали из эфира, поэтому Дулепа показал ее на своей странице в Instagram.

Так, 24 сентября в эфир вышел второй выпуск шоу "Холостячка 2". В нем зрители могли бы увидеть смешную и романтичную сцену - когда Огневич смотрит на фото детей и угадывает, от кого она могла бы родить малышей с такой внешностью.

Фото детей генерировались просто: редакторы совмещали снимки участников шоу и самой Огневич. "Холостячка" больше всего оценила внешность малышей, которые могли бы у нее быть от Дулепы.

"Во втором выпуске нам решили показать, как примерно будут выглядеть наши дети со Златой. Смотрите видео, там хохма. И все же вопрос к вам. Вам дети больше похожи на моих или все-таки на Влада Ясько? Кстати, именно эти детки больше всего понравились Злате. Момент вырезали из шоу, но я не смог не поделиться с вами", - написал претендент на сердце Огневич.

В комментариях зрители отметили, что у Дулепы и "Холостячки" действительно могли бы родиться очень красивые ребятишки. Кроме этого, пользователи считают, что именно ресторатор больше всего подходит на роль мужчины Огневич.

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Автор: Виолетта Орлова