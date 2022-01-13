Рэперша призналась, что устала от работы.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona призналась, что устала от работы артисткой и "хочет исчезнуть на время".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немножко отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы рядом со мной исчезли: нездоровая еда, недосыпание и перегрузки в работе. А за 2021 год этого было достаточно", - рассказала Alyona Alyona.

Читайте также"Будь со мной": блогер Yoxden признался в любви Alyona Alyona в новом клипеРэперша отметила, что будет скучать по своему парню Денису, родителям и аудитории, поэтому сильно ограничивать общение не будет, однако перезагрузиться для нее действительно важно.

"Все будничные дела я хочу отбросить далеко и поехать в одно волшебное место в Украине. Не скажу куда, но скажу, что там мне будет спокойно. Верю, что там я смогу стать другой и освободиться от негативных переживаний", - призналась артистка.

Исполнительница успокоила поклонников, что будет общаться с ними текстом, но снимать селфи видео будет очень редко.

В комментариях подписчики поддержали девушку, хотя некоторые расстроились из-за предстоящего отсутствия новых треков. "Хорошего тебе перезагрузки", "Ремесла могут быть супер терапевтическими! Очень приятно слышать о ваших намерениях", "Алена пусть перезагрузка пойдет вам на пользу! Приводите в порядок свою душу и тело, насладитесь отдыхом на полную. А мы будем ждать", - пишут сторонники рэперши.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала, какую хочет себе свадьбу.

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