Исполнительница запостила несколько грустных Stories с собранными вещами.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Елена Савраненко) озадачила фолловеров намеками на то, что съезжает от своего парня - блогера YOXDEN.

Об этом она рассказала в Instagram Stories.

В своем микроблоге звезда показала собранные вещи в квартире бойфренда и заявила, что завтра уезжает.

"У меня тут миллион всяческих сумок... Скоро буду ехать. Это связано с непростым решением", - говорит в видео Alyona Alyona.

Читайте также"Подарил мне любовь": Alyona Alyona с бойфрендом записали новогоднее поздравление (видео)Фоловери озадачены намеками звезды, поэтому засыпали ее вопросами. На один из вопросов о том, действительно ли исполнительница съезжает от своего возлюбленного, она ответила тоже неоднозначно: "Можно сказать и так, но мы будем видеться".

Вскоре реперка опубликовала короткий ролик с YOXDEN, на который наложила фразу "Люблю тебя", а также прикрепила ряд вопросов от поклонников по поводу ее Stories.

После этого звезда пообещала, что завтра в посте расскажет, почему собрала вещи.

"Все не так просто", - отметила Alyona Alyona.

Ранее сообщалось, что реппершу Alyona Alyona ограбили в Киеве. Злоумышленники вытащили у звезды кошелек.

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