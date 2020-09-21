Григорий Чапкис женился / zik.ua
Хореограф Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз. Имя супруги неизвестно.
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По словам Чапкиса, он купил новое жилье, чтобы там дожить свои дни с супругой.
Известно, что пара была вместе несколько лет. Но только сейчас женщина согласилась на официальный брак.
"Я не собирался свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину", – сказал хореограф.
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