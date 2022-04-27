Дмитрий Гордон сказал, что расценивает Дудя как честного и порядочного человека.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как относится к российскому блогеру Юрию Дудю и юмористу Максиму Галкину. Свою позицию он озвучил в интервью Славе Демину.

Гордон заявил, что Дудь в его глазах - честный и порядочный человек, однако сейчас он якобы проходит сложный этап осознания того, какую убийственную войну развязала его страна.

"Я провел с ним день, и мне он показался очень честным и порядочным человеком. Честным даже до каких-то мелочей. Я давно таких людей не видел. Мы говорили на разные темы, и там, где я бы еще пошел на компромисс, он мне показался очень бескомпромиссным. И мне это в нем понравилось. Я думаю, что ему тяжело. Я точно не знаю, но думаю, что он уехал из России. Я думаю, что он проходит тяжелый этап осознания всего того, что натворила его страна. И я думаю, он скажет свое слово еще", - заявил Дмитрий.

Слава Демин уточнил, как журналист относится к Максиму Галкину, который открыто сказал о том, что Россия убивает мирных людей в Украине лишь после обстрела Одессы.

"Давайте не будем забывать то, что люди жили в этой стране, может даже подозревая, на что она способна. А может и нет. Обрастали бытом, семьями, квартирами, машинами, славой, чем угодно. И все разрушить, остаться нищими - не у каждого хватает сил. Нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить. Я не спешу осуждать никого", - высказался Дмитрий.

Тем не менее Гордон назвал имена тех звезд, к которым он относится осудительно.

"Я осуждаю однозначно тех, кто является винтиками в этой бездушной российской машине убийств. Я осуждаю всей душой своей Газманова, Расторгуева, Пореченкова, Машкова, Бабкину, Баскова, всю эту х*йню проклятую. Их осуждаю крепко. А людей, которые или вообще молчат, или выступили позже, ни в коем случае не осуждаю. Они могут бояться. В России сажают за то, что люди что-то говорят. Поэтому я бы не спешил с такой реакцией", - резюмировал Дмитрий Гордон.

Напомним, Гордон отреагировал на дело, заведенное на него в России. Украинский журналист утверждает, что не боится оккупантов и находится на Родине.

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