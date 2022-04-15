Известный актер, сыгравший Росомаху, связался с одесскими волонтерами.

Известный всему миру актер Хью Джекман, которого многие знают по роли супергероя-мутанта Росомахи, пообщался с мальчиком из Одессы. Ребенок нарисовал Росомаху. Позже Джекман опубликовал в своем Instagram-блоге видео разговора с маленьким украинцем.

Актер поблагодарил мальчика за рисунок.

"Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему 7 лет. Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию #Росомахи. Очень похоже, вам не кажется?", - написал в своем блоге голливудский актер.

Хью Джекман поддержал Украину и всех людей, которые были вынуждены бежать из своих домов из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

"Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарна ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире", - отметил актер.

Напомним, cценарист "Карточного домика" снимает документальный фильм о зверствах россиян на Киевщине.

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