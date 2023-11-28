Он осуждает большую войну и живет на Кипре.

Российскому шоумену, который осудил войну в Украине, Максиму Галкину хотят запретить въезд на территорию страны-агрессора. Известно, что в РФ его признали "иноагентом", за то, что, кроме осуждения преступлной политики Кремля, он еще и уехал в Израиль вместе со своей супругой и детьми.

Так, глава фeдeральнoгo прoeкта пo бeзoпаcнocти Виталий Бородин "слил" в сеть выдержки из документов, согласно которым Галкин, Андрей Макаревич и другие "иноагенты" могут остаться за границей навсегда.

"Гражданину РФ, внeceннoму в рeecтр, прoживающeму на тeрритoрии инocтраннoгo гocударcтва, публичнo выcтупающeму прoтив ocнoв кoнcтитуциoннoгo cтрoя и бeзoпаcнocти РФ, запрeщeнo въeзжать на тeрритoрию РФ для прoживания и вeдeния какoй-либo дeятeльнocти", - напиcанo в дoкумeнтe.

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Однако в этом документе не указано имя Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем выехала в Израиль в начале войны в Украине. Известно, что она несколько раз приезжала на родину, однако сразу же возвращалась обратно.

Позиция Максим Галкина по войне

В первые дни полномасштабного российского вторжения Галкин осудил кровавую политику Кремля и выехал за границу. Он выступал на концертах, а часть денег передавал украинским беженцам. Он говорил, что не вернется в Россию, пока там не сменится власть.

Долгое время Галкин жил в Израиле. Однако после нападения боевиков ХАМАС он выехал на Кипр. К слову, недавно Галкина и Пугачеву подловили на прогулке.

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