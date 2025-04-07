Герман объяснил свое решение публично.

Известный украинский продюсер Герман Ненов, который в этом году был креативным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2025" и ставил много шоу за гарницей, признался, почему решил вернуться в Украину во время войны.

По словам мужчины, он только дома чувствует себя хорошо. И хотя за рубежом есть возможности для карьерного роста, Герману комфортнее работать именно в Украине.

"Мне дома гораздо увереннее, чем в любой другой стране. Это парадокс. Я первый раз с этим столкнулся, когда поехал в Великобританию на "Евровидение". Это был мой первый выезд, я там был полтора месяца почти, я уже не знал просто что делать. То есть спокойные улицы, все классно, нет воздушных тревог... Я готов к работе в любой точке мира, но жить и творить я хочу в этой стране", - подчеркнул Герман в интервью Алексею Суханову.

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Он также добавил, что никогда не рассматривал возможности оставаться жить за границей. Это могут быть только временные рабочие выезды, после которых всегда есть билет домой.

"Я рассматриваю возможность выезжать в командировки, например, два-три месяца жить в другой стране, готовить какое-то шоу там или еще что-то, на полгода могу выехать, если это проектная работа, но опять же я, наверное, на полгода и не смогу. Я так люблю Киев, даже больше, чем родную Одессу", - признался Ненов.

Что известно о Германе Ненове

Герман Ненов - украинский режиссер-шоу, клипмейкер и креативный продюсер. Занимается постановкой масштабных сольных шоу, концертных номеров, телевизионных проектов и съемкой видеоклипов. Сотрудничал с Олей Поляковой, Настей Каменских, Ириной Билык, Натальей Могилевской, Златой Огневич и многими другими звездами украинского шоу-бизнеса.

Напомним, ранее продюсер Нацотбора Герман Ненов рассказал о конкурсе.

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