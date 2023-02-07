Как известно, Кристину исключили со всех новогодних концертов на территории РФ. Такое случилось впервые за десятки лет ее карьеры.

Позиция Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина касательно войны в Украине ясна - звездные супруги поддержали нашу страну, осудив кровожадные действия Кремля. Но что по этому поводу думает Кристина Орбакайте, сына которой едва не забрали служить в ВС РФ?

Что Кристина Орбакайте говорит о войне в Украине

Вот уже почти год прошел с того момента, как Россия полномасштабно напала на Украину. За это время свою позицию открыто озвучили все, кто этого хотел. Кристина Орбакайте остается той, кто предпочел хранить молчание - с февраля 2022 года она ни разу не комментировала войну. Однако, по данным СМИ, она со своим сыном Никитой Пресняковым покинула Россию и отправилась в Америку.

Как известно, Орбакайте поддерживает связь со своей матерью Аллой Пугачевой, и с отчимом Максимом Галкиным - те открыто поддержали Украину, осудив убийственную войну.

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Орбакайте и Николаев в сине-желтых нарядах: подробности скандала

В декабре 2022 года разгорелся скандал из-за того, что российская певица Кристина Орбакайте и композитор Игорь Николаев вышли на сцену в нарядах в цвет флага Украины. Их выступление транслировал пропагандистский канал "Россия 1".

Россияне из-за этого взбесились и требовали после этого извинений от атистов. Некоторые предполагают, что это совпадение, а другие видят в нарядах скрытый смысл.

Орбакайте наказали в РФ за позицию Пугачевой

В декабре 2022 года стало известно, что дочь Примадонны убрали со всех новогодних мероприятий. Скорее всего, это связано с антивоенной позицией ее мамы. Учитывая то, что Орбакайте всегда была одной из главных приглашенных персон на подобных мероприятиях, и всегда пела "Опять метель", фанаты восприняли это как "начало конца" карьеры Кристины в России.

Блогер Рустам Солнцев в комментарии росСМИ по этому поводу сказал:

"Сейчас там могут быть любые хиты, в том числе и тридцатилетней давности, лишь бы этого хотели. Но этот эстрадный коллектив без Аллы Борисовны Пугачевой – они барахтаются по-прежнему, многие пытаются что-то делать".

Под "раздачу" попал и сын Орбакайте - осенью 2022 года появились слухи о том, что его якобы призвали в армию России. Парень это опроверг, но после этого спешно выехал из России. Шумиха вокруг мобилизации Никиты Преснякова поднялась не просто так - пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к обороне РФ и послать на войну.

"Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще - в Майами", - комментировал Худяков прессе.

Отметим, что отец Никиты Преснякова - Владимир Пресняков поддержал российских убийц и заявил, что перечислил с личного счета определенную сумму на помощь армии.

Напомним, экс-друг Пугачевой вызверился на Галкина из-за антивоенной позиции.

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