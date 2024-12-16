Филипп Киркоров публично унизил Галкина

Он пошутил над юмористом в эфире шоу.

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным тянется уже очень давно, а особенно он обострился после начала полномасштабного российского вторжения.

Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию и публично осудил вторжение в Украину. Более того, на своих концертах он собирал деньги на помощь украинским беженцам.

В это же время Киркоров принял решение оставаться в стране-агрессоре и продолжать там вести концертную деятельность.

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Конечно, разные политические взгляды только обострили конфликт между двумя артистами. Галкин неоднократно шутил о Киркорове во время своих выступлений и резко высказывался о нем.

Путинист Киркоров решил отомстить и во время эфира на одном из российских шоу он выдал:

"Галки мой свитер не унесут, они все улетели туда! Галок больше нет!"

Стоит отметить, что из-за позиции Киркорова ему не рады в ряде стран. Ему запрещен въезд в Молдову и Литву, так как он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

Напомним, ранее Филипп Киркоров внезапно забрал детей из Дубая.

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