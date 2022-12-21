Сообщается, что он хочет разделить свои апартаменты на два помещения, чтобы платить меньший налог на недвижимость.

После того, как на Россию были наложены санкции из-за войны, даже самые богатые и влиятельные люди начали считать свои деньги. Например, заядлый путинист Филипп Киркоров придумал схему, чтобы уменьшить налог на недвижимость.

РосСМИ сообщают, что известный артист планирует разделить свой пентхаус в центре Москвы на два помещения, чтобы уменьшить стоимость апартаментов и сэкономить на налогах на недвижимость. Так он якобы будет платить не 6 миллионов рублей (3,1 миллиона гривень), а всего 2 миллиона рублей (1 миллион гривень).

За это уже попытался оправдаться авокат звезды Александр Добровинский. Правозащитник утверждает, что при расчете налогов обнаружилась ошибка, из-за чего его клиент вынужден был переплатить более чем 4 миллиона.

Видео дня

"Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более, чем на 4 млн рублей. Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчёте будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании", - прокомментировал Добровинский.

Из открытых источников известно, что данный особняк Киркоров приобрел в 2021 году. Его предыдущим владельцем является президент Киргизии. Общая площадь апартаментов составляет более 530 квадратных метров.

Отметим, что Киркоров может лишиться своего особняка в Майами. Так, американские активисты подали заявление в местные профильные организации с просьбой рассмотреть запрет въезда Киркорову. Аргументируют это тем, что Филипп поддерживает агрессивную путинскую политику.

Позиция Киркорова касательно войны в Украине

Артист поддержал проведение "специальной военной операции" - так в РФ называют войну против мирного украинского населения. Также он неоднократно негативно высказывался в адрес своих коллег, которые выступили против войны.

Киркоров является частым гостем на всех кремлевских концертах и торжествах.

Напомним, Киркоров публично послал двух своих коллег-путинистов.

Вас также могут заинтересовать новости: