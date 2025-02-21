Артист отметил, что стоит быть осторожными.

Известный украинский певец и лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта рассказал о травме руки.

Сегодня, 21 февраля, в своем Instagram он сообщил, что сломал руку. Подробности инцидента артист решил не рассказывать, однако в посте отметил, что "нужно ходить осторожно там, где скользко".

"С кем-то это случается периодически, с кем-то никогда, со мной - впервые. Пришло время. Немного сломался, но жизнь продолжается, дальше будет", - отметил Фагот и показал поломанную руку.

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К слову, поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления. Также они отметили, что стоит беречь себя и собственное здоровье:

"К сожалению, это печально, но ты, Олег, береги себя, выздоравливай. Пусть все будет хорошо, держись"

"Фагот, поправляйтесь".

"У вас в жизни было много приключений, вам не привыкать к сюрпризам судьбы"

"За неделю до концерта... Выздоравливайте".

Напомним, ранее Олег "Фагот Михайлюта рассказал о драке с россиянином Сергеем Зверевым. Тогда сторонник диктатора нелестно высказывался о его друге и коллеге по группе Фоззи.

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