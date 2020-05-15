Руслана предлагает провести эко-"Евровидение"

Певица планирует обратиться к организаторам конкурса, чтобы перевести "Евровидение" на 100% "зеленую" энергию.

Украинская певица Руслана, которая 16 лет назад стала победительницей "Евровидения", призвала организаторов конкурса переходить на 100% зеленую энергию.

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"Я призываю Евровидение переходить на 100% Renewable Energy... Множество международных фестивалей и массовых мероприятий, самые известные церемонии, такие как Олимпийские игры, которые должны состояться в этом году в Японии, уже сделали выбор в пользу зеленой энергии. Как человек, судьба которого все эти 16 лет, начиная с 2004, связанна с Евровидением, я поставила себе цель убедить Евровидение переходить на 100% Renewables", - написала в своем Facebook певица.

Также Руслана добавила, что сегодня в 19:30 она сделает открытое обращение к "Евровидению", на котором также состоится премьера международной версии клипа “Мы Ветер” – We Are Wind.

"Украина сделала свое первое шоу на чистой энергии. Поэтому подобное шоу в рамках Евровидения в следующем году реально!" - уверена Руслана.

После премьеры пройдет live-разговор о том, как "Евровидение" может осуществить переход на чистую энергию