Он подчеркнул, что не желает никому повторять его опыт.

Лидер украинской группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк откровенно рассказал о зависимостях от наркотиков и алкоголя, которые были у него раньше.

Певец признался, что все началось с употребления спиртных напитков. Впервые он попробовал их в детстве, а уже в подростковом возрасте начал пить регулярно.

"Первая моя ситуация, когда я напился, это мне было 6 лет. Мы были на стройке, там работникам дают выпить и мы напились. Второй раз, когда я ходил с вертепом, мне тоже было 11. В 12 лет меня принесли пьяного домой. С 12 я выпивал, а с 14 уже так, что адекватные люди так не пьют. Прям каждый день", - сказал Псюк на подкасте "Формула Волошина".

Позже певец попробовал также наркотики и сигареты. Тогда, за его словами, он мог выкурить 70 сигарет за день.

Но через некоторое время Олег решил взять жизнь в свои руки и бороться с вредными привычками. Этот момент он вспоминает так:

"Все закончилось в 22 года. У меня было очень много материальных целей. Я решил все бросить. Когда я принял это решение, то понял, что мне надо сменить окружение. В моей компании были все любители чего-то плохого. Я всем объявил, чтобы не писали мне по этому поводу, я могу просто с вами тусоваться. В этот день я потерял всех своих друзей. Это было лето 2016 года. Я решил быть в одиночестве, тогда я с утра до ночи учился".

Псюк добавляет, что тот период был тяжелым для него. Сейчас он уже более 6 лет ничего не употребляет и никому не рекомендует это делать.

"Я знаю, что это зло, которое разрушает, которое убивает твои нейроны, которое разрушает семьи. Это плохо", - подчеркнул он.

Напомним, ранее певица Lida Lee рассказала об измене на фоне слухов об алкоголизме.

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