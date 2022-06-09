Пара не скрывает свои отношения, она встречается уже год. Александра и Олег живут вместе.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк встречается с девушкой Александрой из Черкасской области. Пара поделилась, как они познакомились.

Как рассказала Саша в интервью ТСН, их отношения развивались очень стремительно. Через две недели после встречи Олег познакомил девушку со своими в родителями в Калуше.

"Познакомились в Киеве в первый день весны, это даже как-то так символично. Перед тем месяц мы договаривались встретиться", - поделилась Александра.

По словам девушки, она увидела Олега в Буковеле. В тот же вечер солист Kalush Orchestra на своей странице в Instagram создал опрос, а Саша прокомментировала, что классно было бы встретиться. Через два дня Псюк ей ответил и согласился на встречу в Киеве, но несколько раз это все переносилось.

"Помню, что уже думала, что мы так и не встретимся, когда в очередной раз встреча перенеслась, и я должна была уже ехать домой, но мой автобус задержали, и я осталась дольше. В тот день мы и встретились, в первый день весны", - рассказала возлюбленная солиста Kalush Orchestra.

"Познакомились, как в лучшем фильме, снятом голливудским режиссером...в Instagram (смеется, - УНИАН.) ",- озвучил свою версию знакомства Псюк.

Напомним, 21-летняя Александра Билобров по совместительству - коммерческий директор группы Kalush Orchestra.

Вас также могут заинтересовать новости: