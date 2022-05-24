Сейчас Регина Тодоренко находится на Бали.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко на последних месяцах беременности покинула Россию. Девушка улетела в отпуск на Бали перед родами, чтобы отдохнуть.

В своем Instagram она делится фотографиями с отдыха, но на них не видно ни ее мужа Влада Топалова, ни сына Майкла.

Так, Регина обнародовала фото, на котором запечатлена в момент катания на сап-доске.

"Иногда для побега я выбирала большую волну. Больше экстрима отвлекает от проблем, но не решает их", - подписала фото звезда.

Также она показалась с кенгуру и отметила, что иногда животные устраивают ей супертерапию.

"За время путешествия понимаешь, что съемки за границей – не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли", – добавила Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко попрощалась со своими родными из Одессы.

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