Украинский ведущий резко высказался о юмористическом шоу.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич решил посмотреть юбилейный концерт российского КВН, которому в 2021 году исполнилось 60 лет.

В результате он был шокирован обилием политической пропаганды на сцене, о чем рассказал в своем Instagram.

Как известно, в студенческие годы Анатолич увлекался КВН и был капитаном сборной команды Кривого Рога. Из-за этого шоумен особенно остро воспринял деградацию игры.

"Решил на свою голову посмотреть на YouTube концерт к 60-летию КВН. Хотелось посмотреть на любимые команды, за которыми когда-то следил. Это, конечно, ср**а. КВН - это просто позор, а все, кто участвует в этом - откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", - сказал он.

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Ведущий показал кусочек выступления "так называемой сборной Крыма". Шутка о том, что СССР может возродиться, вызвала в зале овации, что особенно разозлило Анатолия.

"Сегодня поздравить КВН приехали команды из России, Казахстана, Кыргызтана, Беларуси, так сказать, из стран бывшего, а возможно и будущего СССР, - сказал участник команды. - Сегодня все поздравляют КВН, а нам, как крымчанам, остается только присоединиться".

Другое выступление, которое раскритиковал Анатолич, было от команды РУДН, которая когда-то играла с "Кварталом 95" в Высшей лиге КВН. В нем "шутник" из Кении со сцены закричал "Крым - наш", чем особенно развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова в зале.

"Что еще я должен сделать? Хорошо, сегодня скажу: "Крым - наш!" Теперь у вас выбора нет, потому что в Кению меня уже не пустят", - сказал игрок.

"Ну хоть тут шутка с намеком, что даже в Кении Россию считают агрессором и захватчиком чужих территорий. Короче, испортил себе настроение. Но хотел, чтобы вы понимали повестку этих му**ков", - написал Анатолий Анатолич.

Отметим, в Украине команды КВН существовали с 1991 по 2014 года. После аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Высшая украинская лига КВН была ликвидирована.

В 2015 году бывшие команды КВН на территории страны вошли в состав Лиги Смеха.

Ранее УНИАН писал, что в российском КВН команда из Беларуси "Дети Тьюринга" показали на карте Крым, как часть Украины.

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