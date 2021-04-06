Модель показала пикантное фото / instagram.com/emrata
Известная модель Эмили Ратаковски на своей страничке в социальной сети Instagram обнародовала новый снимок из ресторана.
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На фото она сидит за столом в черной кофточке с глубоким декольте. Тем самым Эмили засветили свою пышную грудь. А дополнила она такой образ украшениями - кольцами и подвеской. Волосы модель распустила и нанесла легкий макияж.
"Выглядишь потрясающе", "Какая же ты красивая", "Чудесная", - пишут фаны в комментариях.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/emrata
Кто такая Эмили Ратаковски:
- Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье
- По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87
- Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые"
- Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард. У пары есть ребенок
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