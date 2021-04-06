Модель предстала в кофточке с глубоким декольте.

Известная модель Эмили Ратаковски на своей страничке в социальной сети Instagram обнародовала новый снимок из ресторана.

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На фото она сидит за столом в черной кофточке с глубоким декольте. Тем самым Эмили засветили свою пышную грудь. А дополнила она такой образ украшениями - кольцами и подвеской. Волосы модель распустила и нанесла легкий макияж.

"Выглядишь потрясающе", "Какая же ты красивая", "Чудесная", - пишут фаны в комментариях.

Кто такая Эмили Ратаковски:

Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые"

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард. У пары есть ребенок

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Автор: Диана Могилевич