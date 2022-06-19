Актриса, которая оскандалилась после суда с Джонни Деппом, попалась в магазине за выбором одежды.

Поклонники застали актрису Эмбер Херд в одном из магазинов одежды. Там она не мелочилась и набрала целую тележку нарядов, однако как только поняла, что ее снимают папарации, тут же бросила вещи и сбежала. Об этом сообщает издание TMZ и публикует соответствующие снимки.

Отметим, сразу после того, как суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов, актриса заявила, что у нее совсем нет денег. Однако, судя по ассортименту в корзине, деньги на шоппинг у звезды все же есть.

Также после суда скандальная Херд заявила, что до сих пор любит Джонни Деппа.

Напомним, как менялся образ Джонни Деппа за время его карьеры.

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