Поклонники застали актрису Эмбер Херд в одном из магазинов одежды. Там она не мелочилась и набрала целую тележку нарядов, однако как только поняла, что ее снимают папарации, тут же бросила вещи и сбежала. Об этом сообщает издание TMZ и публикует соответствующие снимки.
Отметим, сразу после того, как суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов, актриса заявила, что у нее совсем нет денег. Однако, судя по ассортименту в корзине, деньги на шоппинг у звезды все же есть.
Также после суда скандальная Херд заявила, что до сих пор любит Джонни Деппа.
Напомним, как менялся образ Джонни Деппа за время его карьеры.