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В семье Эмбер Херд произошло горе (фото)

18:30, 04 мая 2020
Звезды
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Эмбер Херд с мамой / Фото: instagram.com/amberheard

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О смерти близкого человека Эмбер сообщила на своей странице в Instagram.

"Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года", - написала Эмбер Херд.

К посту она прикрепила два фото. На одном совсем маленькая Эмбер сидит на руках у матери. На другом - Пейдж Херд обнимает свою повзрослевшую дочь.

Малышка Эмбер на руках у матери / Фото: instagram.com/amberheard

Как сообщал УНИАН, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в том, что она начала роман через месяц после их свадьбы. Илон Маск утверждал, что роман завязался уже после расставания Херд и Деппа.

Недавно в сеть слили фото измены Эмбер Херд с Илоном Маском.

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Теги: #Илон Маск#фото#Джонни Депп#Эмбер Херд