Актриса разочарована решением суда и поведением Деппа.

Недавно стало известно, что судебные разбирательства американских актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа завершились победой капитана Джека Воробья (роль Деппа в "Пиратах Карибского моря", - УНИАН).

После победы Джонни завел аккаунт в социальной сети TikTok и показал, как праздновал победу над экс-супругой.

"Всем моим самым дорогим, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе шли по одной дороге. Мы вместе делали правильные вещи, потому что вам было не все равно. И теперь мы будем двигаться вперед все вместе", - подписал ролик Депп.

Эмбер не осталась в стороне и уже успела высказаться по этому поводу. Об этом сообщил ее представитель, передает People.

"Поскольку Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин движутся назад! Разочарование, которое я чувствую сегодня, не передать словами. Я убита горем, потому что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорционально большой власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин", – сказала Херд.

Напомним, ранее появились первые реакции Джонни Деппа и Эмбер Херд после окончания суда.

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