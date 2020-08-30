Актриса шоу "Квартал 95" Елена Кравец написала в Instagram, что получила негативный тест на коронавирус.

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"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя", - написала звезда.