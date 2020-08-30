Кравец не болеет коронавирусом / instagram.com/lennykravets

Читайте такжеИзвестная супермодель обнажилась для фотосессии

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя", - написала звезда. 

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич