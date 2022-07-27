Сердце известного шеф-повара занято.

Известный кулинар, который недавно получил украинское гражданство, не перестает удивлять. Эктор Хименес-Браво отчетливо дал понять, что у него есть прекрасная спутница. Однако он редко показывает ее в своем Instagram, и практически всегда это какие-то нечеткие кадры, где она отвернута или лицо закрыто волосами.

Так получилось и в этот раз. Он опубликовал снимок, где положил голову на грудь своей очаровательной спутнице. Эктор на снимке одет в белую футболку, девушка также в белом.

Судя по подписи, влюбленные сейчас находятся не рядом друг с другом.

"Я с тобой другой. Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом. Скучаю", - написал именитый кулинар.

"У любви нет возраста", "Какие вы милые", "Будьте счастливы", "Чистой вам любви", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Игорь Кондратюк рассказал, каким россиянам можно давать визы в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: