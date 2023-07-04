По его словам, их расставание было экологичным.

Юрист Евгений Пронин рассказал, что их расставание с журналисткой и ведущей Раминой Эсхакзай было экологичным. В какой-то момент в их паре начали возникать проблемы, поэтому они решили обратиться за помощью к специалисту.

По его словам, они хотели сохранить отношения, однако чем больше общались на разные темы, тем больше понимали, в чем они похожи, а в чем - нет. В итоге все дошло до расставания.

На YouTube-канале "Эбаут" Пронин признался, что их расставание было спокойным, без скандалов. Они с Раминой встретились в ресторане, покушали, обменялись подарками. Затем он подвез ее домой, они обнялись, а на следующий день опубликовали пост в соцсетях о своем расставании.

Юрист добавил, что они продолжают общаться, но уже не как возлюбленные. Более того, он всегда готов помочь Рамине.

Кроме того, Пронин рассказал, как пережил расставание с Эсхакзай. По его словам, ему нужно было наладить быт, поэтому этим он и занимался. Также он купил себе приставку - и детство вспомнил, и отвлекся от грустных мыслей.

Напомним, Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин были вместе пять лет. Полтора года назад он сделал девушке предложение, однако свадьба так и не состоялась. Об их расставании стало известно в апреле 2023 года.

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