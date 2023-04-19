Рамина и ее бывший избранник строили отношения пять лет.

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, что она рассталась со своим женихом - юристом Евгением Прониным. Откровенное признание блогерша и ее бывший избранник разместили в Instagram.

"Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были определенно лучшими и самыми успешными в нашей жизни. Мы заканчиваем наши отношения уважением и поддержкой друг друга", - говорится в сообщении.

Также Эсхакзай и Пронин отметили, что в их отношениях не было лжи или предательства. Бывшие жених и невеста подчеркнули, что не хотят раскрывать причины разрыва.

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"В наших отношениях не было обманов, предательств или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев относительно причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения. Спасибо друг другу за все!" - резюмировали Пронин и Эсхакзай.

В Stories они также прокомментировали новость о расставании. Журналистка и ее экс-возлюбленный поблагодарили друг друга. Также Рамина подчеркнула, что не будет давать комментарии на эту тему.

"Трудно переоценить, какой весомый, ценностный и эмоциональный вклад я получил в отношениях с Рами. Более честного, настоящего и целеустремленного человека я не встречал! Спасибо тебе за все!" - написал Пронин.

Кто такая Рамина Эсхакзай

В прошлом Рамина встречалась с певцом Виталиком Козловским. Они даже планировали свадьбу, однако в 2017 году блогер сообщила, что они разошлись.

Затем Рамина начала строить карьеру. Она начала брать интервью у звезд, в частности, у российских. До полномасштабной войны, которую более года назад РФ начала в Украине, Эсхакзай ездила на территорию страны-агрессора. В одном из интервью блогерша отмечала, что признает свои ошибки.

"Вполне справедливо, когда мне пишут, что я ездила в Россию и снимала там звезд и разных специалистов после 2014 года. Я не знаю, было бы более морально правильно, если бы мы встречались где-то на нейтральной территории, но это тоже, если честно, подмена понятий", - говорила она.

В марте 2023 года Рамина призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных. По мнению знаменитости, патриотизм измеряется не словами на том или ином языке. В течение последних пяти лет Рамина состояла в отношениях с Прониным, недавно она рассказывала, что они планировали пожениться, однако отменили свадьбу.

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