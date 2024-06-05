Алла Барановская предпочитает тяжелый люкс.

Экс-жена народного депутата Николая Тищенко - Алла Барановская - отправилась в путешествие в Японию. Там она засветилась в метро, на эскалаторе.

Для прогулки Барановская выбрала серые леггнисы, светлую рубашку и кепку всемирно известного бренда Celine. Не обошлось и без люксовых украшений. Например, на руке Аллы можно заметить солнцезащитные очки Miu Miu и два кольца – Bulgari и Cartie. Также при ней была большая сумка Hermes.

Как сообщает Telegram-канал Harley Quinn, стоимость украшений блогерши достигают миллиона гривень.

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Кольцо Bulgari стоит 10 600 евро (462 245 грн), кольцо Cartie – 4 450 долларов (178 619 грн), сумка Hermes – 9450 долларов (379 315 грн), очки Miu Miu – 505 долларов (20270 грн), кепка Celine – 420 евро (18315 грн).

"Алла с порога решила удивить японцев и заявилась в аэропорт в тяжелом люксе. Здесь и Cartier, и Bulgari, и Celine, и Miu Miu, и сумочка Hermes, стоимость которой на аукционах начинается от 9000 долларов", – говорится в посте канала.

Напомним, ранее Маша Ефросинина похвасталась "луком" за более чем 300 тысяч гривень.

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