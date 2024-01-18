Оказывается, они уже вместе не живут.

Недавно появилась информация о том, что Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся через суд, так как у них есть общий несовершеннолетний ребенок. Однако ни Алла, ни Николай не делали официальных заявлений по этому поводу.

Только сейчас Тищенко решился приоткрыть завесу своей личной жизни. В комментарии Telegram-каналу "Украина сейчас" он подтвердил развод с супругой.

По его словам, они уже давно не живут вместе.

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"Одна из причин расторжения брака – это невозможность совместного проживания. Алла живет в другом месте, я работаю в Киеве. К сожалению, это не позволяет нам вместе содержать общее имущество и жизнь", - прокомментировал нардеп.

Также он сказал, что они с Аллой остаются в хороших отношениях, потому что им вместе нужно воспитывать сына.

"Мы остаемся друзьями. Мы все же прожили 10 лет. У нас есть ребенок, мы будем его совместно воспитывать. Мы любим сына и будем все делать для того, чтобы он был счастлив", - добавил Тищенко.

Напомним, ранее экс-жена Тищенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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