Полине Логуновой сделали предложение в Лос-Анджелесе.

На днях стало известно о разводе украинского актера Дмитрия Ступки и модели Полины Логуновой. Не успели поклонники смириться с этой новостью, как оказалось, что Полина вновь собралась замуж.

В Instagram девушка обнародовала фотографию с самолетом, который летит в небе и делает надпись: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?"

Так, модель лаконично подписала снимок: "Да". При этом она не раскрыла никаких подробностей. Судя по геолокации, мужчина сделал ей предложение в Лос-Анджелесе.

Вероятно, Логунова развелась со Ступкой именно из-за нового мужчины, который одаривает ее бриллиантами и делает романтические поступки. В одном из интервью Ступка говорил о том, что его супруге мало денег, поэтому они часто ссорятся из-за финансовых вопросов.

Напомним, Дмитрий Ступка и Полина Логунова официально оформили свои отношения 11 марта 2016 года. Уже 25 апреля 2017 года у них родилась дочь Богдана. 7 апреля 2022 года Полина сообщила о разводе.

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