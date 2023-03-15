Она не уточнила, в каком именно городе.

Бывшая жена российского певца Валерия Меладзе рассказала, что сейчас ее 84-летний отец находится в зоне боевых действий. Она отметила, что он остался практически один, и ему нужен уход.

"Много было слез и невыносимости происходящего, но в какой-то момент я поняла, что еще немного и "уплыву". Но жизнь продолжается, и несмотря ни на что нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно", – написала Ирина Меладзе в Instagram.

Она посоветовала поклонникам беречь себя от потока информации. Сама Ирина отказалась от просмотра телевизора, чтобы якобы не поддаваться российской пропаганде.

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"Я убрала из лексикона фразы: "дела идут хорошо", "жизнь прекрасна" и всякую подобную чушь. Не понимаю, как можно так отвечать, когда вокруг смерть и гибнут люди. Тяжело всем и нужно проявлять уважение и сострадание к человеческому горю", – выдала Ирина.

Отметим, экс-супруга артиста всячески поддерживает диктатора Владимира Путина. Несмотря на то, что она родилась в Днепропетровской области, телеведущая работает на российском телеканале "Спас" и продолжает жить в стране-агрессора.

Напомним, Меладзе требуют лишить гражданства за слова "Героям слава!", за которые он потом нелепо оправдался.

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