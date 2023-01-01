Алексей Завгородний признался, что готов к рождению ребенка.

Украинский артист Алексей Завгородний рассказал о романе с девушкой, которую, по его словам, он очень любит и готов завести с ней совместного ребенка.

Как рассказал музыкант в интервью Даниэлю Салему, у него есть женщина, отношения с которой у них с каждым днем становятся все крепче и крепче. По его словам, возлюбленная оказалась с ним рядом в самое депрессивное время - тогда, когда он многое потерял. Поэтому он ценит все, что она делает для него. И, как признается артист, с этой женщиной он готов создать семью и даже завести ребенка.

"Я хочу семью, я действительно хочу семью и к ней готов. И я очень хочу, чтобы все у меня получилось, и я над этим работаю... Это будет скоро... И ребенок будет уже", - сказал Завгородний.

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Личная жизнь Позитива

Известно, что Алексей Завгородний много лет был женат на Анне Андрийчук - лучше подруге Насти Каменских. Однако в прошлом году стало известно об их разводе.

Ему приписывали романы с Мишель Андраде и Надей Дорофеевой. Однако, как оказалось, он действительно состоит в отношениях, но не с ними. Кто новая избранница Позитива - неизвестно.

Напомним, ранее Позитив в новом пророческом клипе показал могилу Путину.

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