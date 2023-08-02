Он назвал себя бывшим алкоголиком.

Украинский артист Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Positiff, рассказал, что какое-то время у него была алкогольная зависимость. Он говорит, что артисты - это другая "порода" людей, поэтому они могут справляться с депрессивным состоянием с помощью алкоголя.

"Но это точно не в плюс. Это моральная слабость. Таким образом ты пытаешься закрыться от себя, от мира. Я всегда думал, что это для того, чтобы поговорить с собой, но это не так. На самом деле ты делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты не находишь проблемы и не решаешь их, а только погружаешься в них", - сказал Позитив в интервью Славе Демину.

Он добавил, что пока полностью не отказался от алкоголя, однако уже знает, как себя контролировать и как правильно это делать.

"Меня можно назвать бывшим алкоголиком. Я не знаю, это синдром или диагноз, но я сдавал генетические анализы, и мне сказали, что у меня нет генетического алкоголизма. Иногда хочется сорваться, но я работаю над собой. Я пытаюсь разговаривать сам с собой и делать это в трезвом состоянии", - отметил артист.

Напомним, ранее о проблемах с алкоголем рассказала Настя Каменских. Во время полномасштабной войны она много пила, хотя раньше очень редко употребляла спиртные напитки.

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