Александр Стефанович заразился коронавирусом.

Бывшего мужа российской артистки Аллы Пугачевой, сценариста Александра Стефановича доставили в больницу из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оказывается, что мужчина заразился коронавирусом, и первое время пытался вылечиться в домашних условиях. Но его состояние только ухудшалось, поэтому его госпитализировали.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, так как его легкие поражены на 50 процентов.

Напомним, Алла Пугачева и Александр Стефанович поженились 24 декабря 1977 года. Их брак продлился до 24 декабря 1980 года. Стефанович был вторым мужем Примадонны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич