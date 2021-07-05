Бывшего мужа российской артистки Аллы Пугачевой, сценариста Александра Стефановича доставили в больницу из-за плохого самочувствия.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Оказывается, что мужчина заразился коронавирусом, и первое время пытался вылечиться в домашних условиях. Но его состояние только ухудшалось, поэтому его госпитализировали.
Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, так как его легкие поражены на 50 процентов.
Напомним, Алла Пугачева и Александр Стефанович поженились 24 декабря 1977 года. Их брак продлился до 24 декабря 1980 года. Стефанович был вторым мужем Примадонны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- 16-летняя дочь Оли Поляковой в бикини похвасталась пышными формами
- 63-летняя мама Дана Балана в образе наездницы восхитила сеть (фото)
- Тина Кароль прокомментировала скандальное прерывание концерта в Одессе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram