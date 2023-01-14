Хореограф поделился радостным известием.

Герой первого сезона романтического шоу "Холостяк" и судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский поделился радостным известием - его супруга Пета Маргатройд беременна.

В Instagram-блоге женщина разместила фотографии округлого животика.

Это будет их второй совместный ребенок. Пета призналась, что они давно мечтали о пополнении, но у нее не получалось родить - были выкидыши и неудачная пересадка эмбриона. Вот что написала женщина:

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"Мне очень приятно наконец-то объявить, что мы с Максом ждем нашего Чмерковского-2. После двух лет постоянной борьбы и душевной боли, трех выкидышей и неудачной пересадки эмбрионов… у нас есть здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, мы узнали об этом прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО".

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд: история любви

Чемпион мира по латинским танцам уже более пяти лет женат на профессиональной танцовщице латинских танцев, уроженке Новой Зеландии Пете Маргатройд. Впервые они встретились во время работы над спектаклем Burn the Floor в 2009 году, а спустя три года пересеклись на американских "Танцах со звездами". Именно здесь и зародились их чувства.

Напомним, что в 2022 году Пета Маргатройд потеряла ребенка. Она не знала о своей беременности и попала в больницу с коронавирусом. Там ей и сообщили, что случился выкидыш.

Чмерковский добавил, что это время было для них не простым. Но они все так же мечтали о втором ребенке.

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