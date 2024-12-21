Новый образ понравился ее подписчикам.

Екатерина Репяхова зарядила своих подписчиков в Instagram новогодним настроением. Она опубликовала видео, где в элегантном бархатном платье украшает елку и весело танцует.

На кадрах Екатерина в элегантном бархатном платье с V-образным декольте поправляет гирлянды на елке и включает огоньки. Она движется легко и грациозно, будто танцует вальс с праздником. Ее глаза сияют радостью, а улыбка не сходит с лица.

"Как ваше новогоднее настроение?" - обратилась Екатерина к своим фолловерам.

Реакция поклонников была неоднозначной: кто-то разделил радость Екатерины, а кто-то напомнил о сложных реалиях. Однако, многие восхитились ее красотой и позитивом.

Реакция соцсетей:

"Немножко в шоке, куда летит время! Ты красавица!"

"Как тебе идут платья!"

"Какая Вы невероятно красивая!"

"Очень красивая!"

"Никакой, в стране война, и нового года нет с 2022, он не ощущается никак, как и каждый праздник, пока на нашей земле проливаются реки крови, пока наши парни и девушки там рискуют жизнью"

"А кого комплиментами забрасывать? Катя - огонь, елка - бомба. А за свое настроение промолчу"

"Остановись! Не всем так кайфово!"

"Никакого! Жаль деток, что они растут не в такой радости, как дети в других странах"

"Какая скучная жизнь!"

Напомним, жена Виктора Павлика показала моменты взросления их сыночка.

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