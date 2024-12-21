Екатерина Репяхова зарядила своих подписчиков в Instagram новогодним настроением. Она опубликовала видео, где в элегантном бархатном платье украшает елку и весело танцует.
На кадрах Екатерина в элегантном бархатном платье с V-образным декольте поправляет гирлянды на елке и включает огоньки. Она движется легко и грациозно, будто танцует вальс с праздником. Ее глаза сияют радостью, а улыбка не сходит с лица.
"Как ваше новогоднее настроение?" - обратилась Екатерина к своим фолловерам.
Реакция поклонников была неоднозначной: кто-то разделил радость Екатерины, а кто-то напомнил о сложных реалиях. Однако, многие восхитились ее красотой и позитивом.
Реакция соцсетей:
- "Немножко в шоке, куда летит время! Ты красавица!"
- "Как тебе идут платья!"
- "Какая Вы невероятно красивая!"
- "Очень красивая!"
- "Никакой, в стране война, и нового года нет с 2022, он не ощущается никак, как и каждый праздник, пока на нашей земле проливаются реки крови, пока наши парни и девушки там рискуют жизнью"
- "А кого комплиментами забрасывать? Катя - огонь, елка - бомба. А за свое настроение промолчу"
- "Остановись! Не всем так кайфово!"
- "Никакого! Жаль деток, что они растут не в такой радости, как дети в других странах"
- "Какая скучная жизнь!"
Напомним, жена Виктора Павлика показала моменты взросления их сыночка.