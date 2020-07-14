Молодая жена Виктора Павлика нежно поцеловала 54-летнего певца (фото)

Екатерина Репяхова трогательно поцеловала своего супруга.

Молодая жена известного певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала в инста-сториз прошлогоднее воспоминание, где она целует своего супруга.

Пара выглядит очень счастливой. На кадрах Репяхова и Павлик находятся на природе. Катя сняла с эффектом "бумеранг" видео, как целует в щечку своего возлюбленного.

Как сообщал УНИАН, жена Виктора Павлика показала, как певец с голым торсом принес ей еду.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram