Жена Виктора Павлика показала, как певец с голым торсом принес ей еду
18:39, 12 июля 2020Звезды
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Екатерина Репяхова сняла на видео своего супруга.
Пара недавно поженилась / фото instagram.com/repyahovakate
Супруга украинского артиста Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала в инста-сториз видео, на котором знаменитый певец приносит ей еду.
Стоит отметить, что на кадрах Павлик предстал в одних штанах и с голым торсом. На подносе он привез две тарелки с борщом и гренки.
Павлик с голым торсом / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, жена Виктора Павлика поразила поклонников модным "луком".
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