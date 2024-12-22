Телеведущая поздравила родителей с особым праздником.

Вчера, 21 декабря, родители Екатерины отпраздновали топазовую свадьбу. По этому поводу ведущая устроила семейный ужин, пригласив самых близких родственников. В Instagram она опубликовала несколько фотографий, сделанных во время празднования.

"Сегодня у родителей 44 года брака. Побрались в день зимнего солнцестояния. 21 декабря - это был не выбор, в советские времена дату не выбирали", - рассказала Екатерина.

На фото Екатерина позирует вместе с родителями и старшим сыном Ильей на фоне красиво украшенной елки. Елка привлекает внимание не только яркими огоньками и игрушками, но и большим красным бантом, который стал настоящим трендом этого года.

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Ведущая также показала, как готовилась к празднику, сервируя стол и зажигая свечи.

В этом году у Екатерины елка засияла яркими огнями и была украшена шариками и трендовым огромным красным бантиком сверху.

Напомним, Екатерина Осадчая показала, как младший сын помогает украшать елку.

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