Вчера, 21 декабря, родители Екатерины отпраздновали топазовую свадьбу. По этому поводу ведущая устроила семейный ужин, пригласив самых близких родственников. В Instagram она опубликовала несколько фотографий, сделанных во время празднования.
"Сегодня у родителей 44 года брака. Побрались в день зимнего солнцестояния. 21 декабря - это был не выбор, в советские времена дату не выбирали", - рассказала Екатерина.
На фото Екатерина позирует вместе с родителями и старшим сыном Ильей на фоне красиво украшенной елки. Елка привлекает внимание не только яркими огоньками и игрушками, но и большим красным бантом, который стал настоящим трендом этого года.
Ведущая также показала, как готовилась к празднику, сервируя стол и зажигая свечи.
В этом году у Екатерины елка засияла яркими огнями и была украшена шариками и трендовым огромным красным бантиком сверху.
Напомним, Екатерина Осадчая показала, как младший сын помогает украшать елку.