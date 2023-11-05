Она сказала, что нет повода для беспокойств.

Судья шоу "Танцы со звездами", балерина Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о разводе с супругом Александром Стояновым.

В инста-сториз она написала, что ей поступает много волнительных сообщений, однако, как говорит артистка, не стоит переживать.

"Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений… Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку", - написала Кухар.

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Слухи о разводе Кухар и Стоянова

Ранее Екатерина Кухар опубликовала фото после визита к стилисту. Она показала, на какие перемены во внешности решилась. Этот снимок она сопроводила неоднозначной надписью:

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру".

В связи с этим поклонники заподозрили, что Кухар развелась со своим мужем Александром Стояновым. Однако ни балерина, ни ее супруг эту информацию не подтвердили.

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