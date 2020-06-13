"Предал я всех": Ефремов попросил прощения за смертельное ДТП (видео)

Михаил Ефремов хочет помочь семье погибшего в аварии Захарова.

Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом в связи со смертельным ДТП, извинился перед родными погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

В видеообращении актер также выразил желание помочь им.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если возьмут", - сказал Ефремов, добавив, что не пытается "откупиться", а хочет "искупить" вину.

Он также отметил, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения - "непростительно".

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"Когда в результате погибает невиновный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда такое горе в его семье. Я не понимаю, как дальше жить, - продолжил актер. - Конечно, мне нет прощения от моей жены, моих детей, да и от всех тех, кто мне верил".

Ефремов заверил, что "отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства", он не собирается: "Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотать. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста".

Напомним, что 11 июня в Москве попрощались с водителем Сергеем Захаровым, который был за рулем грузовика, в который въехал автомобиль Ефремова.

Сейчас Михаил Ефремов задержан. Его поместили под домашний арест до 9 августа. На артиста надели специальный браслет, который отслеживает его движения и действия. Актеру запрещено покидать свою квартиру, пользоваться любыми средствами связи, Интернетом, общаться со СМИ, отправлять корреспонденцию и многое другое.

Позже в СМИ заговорили о том, что Ефремов пытался наложить на себя руки. Артист хотел повеситься. Об этом свидетельствуют следы на шее от веревки.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 164 "Нарушение правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения".

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