Российский актер Михаил Ефремов отказался признать вину в "пьяном" ДТП, в котором погиб человек

При этом, как объясняет произошедшее ДТП сам Ефремов, адвокат отказался раскрывать, сославшись на тайну следствия.

Актер Михаил Ефремов отказался от признания вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

По словам его адвоката во время интервью каналу "Москва-24", об этом артист заявил во время очередного допроса, передает Mash.

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"Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины. Но вины в его совершении не признает и никогда раньше не признавал. Он действительно говорил, что готов помочь семье Захарова, но это не нужно расценивать как признание вины. Это готовность добровольной помощи пострадавшим", - заявил адвокат.

При этом, как тогда объясняет произошедшее ДТП сам Ефремов, адвокат отказался раскрывать, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

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