Российский актер Ефремов не отошел от шока, постоянно молчит и не смотрит новости – адвокат

Актер смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".

Виновник смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов подавлен и чувствует себя плохо.

Читайте такжеГашиш и таинственный пассажир: в деле Ефремова произошел неожиданный поворотО состоянии актера рассказал его адвокат Эльман Пашаев, пишет «Собеседник».

«Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит. Сам он ничего не говорит, но я же вижу, что он все время подавленный и расстроенный. Видно, что от шока так и не отошел. Но опять же он молчит, и все», – заявил юрист.

По его словам, он запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего и его самочувствие ухудшится. Пашаев также подчеркнул, что Ефремов «вообще ни о каких новостях не знает» и смотрит только спортивный телеканал и «Культуру».

Ранее УНИАН писал, что Ефремову предъявили окончательное обвинение в ДТП.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram