Пара поссорилась из-за того, что Тринчер не захотела брать фамилию мужа.

Украинский блогер Александр Волошин, который в сентябре 2022 года женился на певице и актрисе Анне Тринчер, назвал причину их масштабной ссоры. Оказывается, Анна отказывается брать фамилию супруга, что и спровоцировало конфликт между ними.

Волошин в инста-сториз сообщил, что инцидент произошел вчера, 24 октября. Пара настолько скандалила, что едва не подралась. Он уверен, что супруга должна взять фамилию мужа, ведь они - одна семья, а не салат "Оливье".

Сама Тринчер сказала, что перед свадьбой они с Волошиным этот вопрос детально не обсуждали, но ранее он говорил о том, что она может сделать это по желанию.

Видео дня

"Аня просто так сильно против, что у меня это вызывает неоднозначные эмоции. Опять поссорились", - добавил Волошин.

Также он уточнил, что его мама встала на сторону Ани, заявив, что нет никакой разницы, какая фамилия, если люди любят друг друга.

Анна Тринчер и Александр Волошин: история любви

Осенью 2021 года звездная пара сообщила, что собирается пожениться. Но из-за полномасштабного вторжения им пришлось перенести свою свадьбу.

Торжественная церемония состоялась 25 сентября 2022 года в кругу самых близких людей. Но уже вскоре после свадьбы поклонники заподозрили, что Тринчер и Волошин расстались. При этом они говорят, что у них все хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: