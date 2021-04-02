Эбби Довс порадовала поклонников новым "голым" фото.

Австралийская инста-модель Эбби Довс поделилась на своей страничке новым снимком.

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На фото она позирует в изумрудном нижнем белье спиной к камере. Девушка лаконично подписала фото: "Сладкие ножки".

За несколько часов фото набрало более 40 тысяч лайков. Фанаты в восторге от внешнего вида Довс.

"Персики", "Какая ты восхитительная", "Огонь", "Выглядишь невероятно", - пишут фанаты.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич