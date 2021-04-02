Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская инста-модель Эбби Довс поделилась на своей страничке новым снимком.
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На фото она позирует в изумрудном нижнем белье спиной к камере. Девушка лаконично подписала фото: "Сладкие ножки".
За несколько часов фото набрало более 40 тысяч лайков. Фанаты в восторге от внешнего вида Довс.
"Персики", "Какая ты восхитительная", "Огонь", "Выглядишь невероятно", - пишут фанаты.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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