Эбби Довс показала летнее фото.

Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в воде в разноцветном мини-платье, которое сделано из сетки. В таком образе идеально видно изгибы тела Довс.

Также модель сделала высокий пучок, который сейчас в тренде, и томным взглядом смотрела в камеру. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич