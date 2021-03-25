Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в воде в разноцветном мини-платье, которое сделано из сетки. В таком образе идеально видно изгибы тела Довс.
Также модель сделала высокий пучок, который сейчас в тренде, и томным взглядом смотрела в камеру. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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