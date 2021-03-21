Эбби Довс опубликовала фото в крошечном купальнике.

Популярная австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram снимок с отдыха.

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На фото девушка позирует, лежа на боку возле бассейна. Она надела черный раздельный купальник, который идеально подчеркнул ее формы. Стоит отметить, что Довс делала себе маммопластику. В общем, это видно не вооруженным глазом.

Также она повязала на волосы косынку и надела солнцезащитные очки. В целом образ получился очень ярким. К слову, в социальной сети за девушкой следят три миллиона людей. Они регулярно лайкают ее фотографии и оставляют множество восхитительных комментариев.

"Посылаю всем вам счастливые позитивные флюиды. Сделайте что-нибудь для себя сегодня, заставьте кого-нибудь улыбнуться, посмеяться, потанцевать, правильно питаться, потренироваться, поговорить о себе с добротой, жить и любить жизнь", - подписала фото Эбби.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич